Voici une Information autour du jeu Final Fantasy XV :Hajime Tabata durant la Gamescom 2017 a déclaré que Square-Enix ne fera pas une suite au jeu Final Fantasy XV mais continuera à explorer son univers. En effet, au lieu de travailler sur une suite complète pour Final Fantasy XV, l'équipe de développement a décidé de travailler sur des extensions plus courtes et basées sur l'histoire, comme dans les DLC épisodiques qui se concentrent par exemple sur les quatre personnages principaux, dont Noctis, ou l'expansion qui permet de créer son propre avatar et de jouer en ligne en multijoueur. Le but est de décrire ce qu’il n’a pas été fait dans l’opus principal. Selon Hajime Tabata, faire une suite à grande échelle serait en fait assez difficile. Pour rappel, le jeu sortira sur PC l’année prochaine, et une version Nintendo Switch n’est pas à exclure définitivement…Source : http://www.siliconera.com/2017/08/24/square-enix-wont-make-final-fantasy-xv-sequel-will-keep-exploring-smaller-ways/