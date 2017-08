Bonjour à tous !Si cela intéresse quelqu'un, je vais annuler ma précommande de la SNES Mini sur Amazon.fr ce soir vers 20 heures. Pas les moyens de me la prendre avec tous les jeux à venir et je refuse catégoriquement de jouer aux spéculateurs, donc autant que quelqu'un d'autre récupère ma commande directement, si possible quelqu'un que ça intéresserait sur ce site !Pour rappel Amazon débite à l'envoi donc vous pouvez la réserver et changer d'avis plus tard