Voici une Information autour du jeu Hellblade Senua's Sacrifice :Le magazine PlayStation Official Magazine UK du mois d’octobre 2017 a testé les jeux suivants :- Children of Zodiarcs : 9/10- Pyre : 9/10- Sonic Mania : 9/10- Pyre : 9/10- Super Cloudbuilt : 9/10- Graceful Explosion Machine : 8/10- Last Day of June : 8/10- Patapon Remastered : 8/10- Shadow Tactics : Blades of the Shogun : 8/10- Yakuza Kiwami : 8/10- SUPERHOT/SUPERHOT VR : 7/10- White Day: A Labyrinth Named School : 7/10- ARK Survival Evolved : 6/10- Sudden Strike : 6/10- Tokyo 42 : 6/10- Hellblade Senua's Sacrifice : 5/10- Vostok INC. : 5/10On remarquera les bonnes notes des jeux Sonic Mania et Yakuza Kiwami. Par contre, Hellblade Senua's Sacrifice semble diviser énormément…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=ef5a78e41e97c5112cf00cabf62b5bde&t=1422678