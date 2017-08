Atlus a mis en place une équipe d'édition européenne à Londres et vont désormais gérer eux même la sortie européenne de leurs propres titres à l'avenir.Auparavant, la société avait utilisé des partenaires tiers tels que NIS America et plus récemment Deep Silver pour porter ses titres sur les territoires européens.La nouvelle équipe est composée entre autre du directeur commercial Simon Inch et aura un responsable des relations publiques et un responsable du marketing de produits en temps voulu. Les trois membres du personnel opéreront sur les bureaux de Sega Europe à Londres.Selon Atlus, cette implémentation en Europe leur permettra de sortir des éditions spéciales et des goodies qu'ils proposent actuellement en Amérique du Nord et ailleurs, mais surtout mieux répondre aux besoins de chaque marché dans lequel ils sortent nos titres. De là à penser qu'on aura enfin des traductions françaises...