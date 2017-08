Blue Reflection : (le 29 septembre en Europe)







Gundam Versus : (le 29 septembre en Europe)







Raiden V : Director's Cut : (le 19 septembre au Japon)







Senko no Ronde 2 : (le 7 septembre au Japon)







Senran Kagura : Peach Beach Splash : (le 23 septembre en Europe)







The Legend of Heroes : Sen no Kiseki III : (le 28 septembre au Japon)







Utawarerumono : Mask of Truth : (le 5 septembre en Europe)







Warriors All-Star : (le 1 septembre en Europe)







Ys VIII : Lacrimosa of Dana : (le 15 septembre en Europe)





Tout est dans le titre. Les mois se suivent et se ressemblent sur la, qui au passage domine la concurrence comme jamais et tout comme le mois, le mois derisque de faire très mal au portefeuille, mais vraiment très mal, du moins selon mes attentes. Pour résumer, même avec un salaire, ce n'est juste pas possible de tout acheter, vu qu'en, il y a pas moins de neuf jeux qui me tentent et ce uniquement suret hors dématérialisé.Sans plus tarder, voici les jeux qui m'intéressent en septembre :Donc ça fait effectivement beaucoup de jeux qui m'intéressent en ce mois de septembre, résultat il y aura des choix à faire et pour le coup, je suis content d'avoireten versions Japonaises, ça m'évitera de les racheter en Pal, même si je ferais une exception pourEt vous, qu'allez-vous prendre en septembre ?