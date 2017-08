'Le film sera indépendant, il ne fait pas partie de notre univers étendu. J'ai une vision sur ce que je veux faire du personnage et je pense qu'elle me parle particulièrement à moi, tout en ayant la capacité d'évoluer vers de nouvelles choses"

Mais que fait Warner Bros. ?Je viens de voir que le futur film The Batman ne sera pas lié au DCEUet que Ben Affleck ne fera surement plus parti du castingAprès nous avoir annoncé un film sur les origines du Joker, Warner est sur le point de faire un film Batman hors du DC Extended Universe avec un nouvel acteur pour jouer Batman.Matt Reeves à déclaré en Juillet dernierFaut-il y voir un arrêt du DCEU et un avenir avec des films stand-alone ?The Batman est toujours prévu pour 2018