Airborne:Armored:Expeditionary:Infantry:Mountain:Infantry - United StatesArmes : M1 Garand / BARCompétence : Charge à la bayonetteEntrainement : Deux accessoires en plus sur l'arme principale, un sur l'arme secondaireAirborne - United StatesArmes : M1928 / MP40Compétence : Un silencieux détachableEntrainement : Sprintez plus vite, plus longtemps et franchissez les obstacles plus rapidementArmored - United KingdomArmes : Lewis / MG-15Compétence : Un bipied pour poser votre mitrailleuseEntrainement : Un lance-roquette comme arme secondaire, lancer les équipement plus vite, plus loin et pendant un sprint ainsi qu'un équipement en plusMountain - CanadaArmes : M1903 / Kar98kCompétence : Ecran noir autours de votre scope mais en échange vous obtenez une aide à la visée ainsi que l'apparition des noms de vos ennemisEntrainement : Vous voyez les noms des ennemis de plus loin, la taille de la mini-map est accrue et vous êtes invisibles aux Scorestreaks contrôlés par les autres joueurs.Expeditionary - FranceArmes : Winchester 1897 / Toggle ActionCompétence : Cartouches incendiairesEntrainement : Munitions supplémentaires, immunisés aux shell shocks et équipements tactiques et moins de dégats explosifsLes armes en multi:Armes principales:M1 Garand (Rifle)BAR (Rifle)STG 44 (Rifle)M1928 (SMG)Grease Gun (SMG)MP-40 (SMG)Lewis (LMG)MG15 (LMG)M1903 (Sniper)Kar98k (Sniper)Winchester 1897 (Shotgun)Toggle Action (Shotgun)Armes secondaires:1911 (Pistol)Luger (Pistol)US Shovel (Melee)M1 Bazooka (Rocket Launcher)Panzerschreck (Rocket Launcher)M712 (Pistol)Ice Pick (melee weapon)Équipements:Mk 2 Fragmentation (Frag Grenade)M18 Smoke Grenade (Fumigène)N 74 ST (Bombe collante)Tabun Gas Grenade (Gaz empoisoné)Betty la BondissanteBritish N 69 (Grenade paralysante)Scorestreaks:400: Recon Aircraft (Drone classique)425: Counter Recon Aircraft (Drone brouilleur classique)500: Flamethrower (Lance-flamme qui doit être vidé, vous pouvez le reprendre après votre mort)525: Fighter Pilot (Vous permettra d'être aux commandes de l'arme d'un avion faisant un run sur la carte, à vous de tirer pour éliminer les ennemis)550: Care Package (Colis stratégique arrivant par parachute, petit conseil vous pouvez tirer sur la caisse pour la faire arriver plus vite)650: Glide Bomb (Version d'époque du missile Predator, vu dans le trailer)750: Mortar Strike (Tir de mortier)850: Artillery Barrage (Barrage d'artillerie à un endroit précis)950: Flak Guns (Détruit les scorestreaks ennemis et les empêche d'utiliser des nouveaux)1000: Paratroopers (Renforts envoyés par parachute, tuables en l'air) · 1200: Carpet Bombing (Bombardement faisant de multiples passages)1400: Ball Turret Gunner (Soyez l'artilleur d'un B-17G)