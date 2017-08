Pour ceux qui ne sont pas rebuté par le démat, voici une infos qui peux en intéressé certains.



One piece unlimited world red est sortit hier sur l'eshop jap et sera dispo dans un mois chez nous en boîte sur switch et demain sur ps4/steam.



Le jeux seras dispo sous forme deluxe et contiendras tout les DLC sortis sur les machine précédentes.

De plus la version switch proposeras un mode coop à 2 joueurs, un par joycons.



Sachez que le jeux jap est le même que la version euro et propose la version FR, de plus le jeux est à -10% jusqu'au 20 septembre sur l'eshop jap, donc en vous procurant une carte eshop sur amazon JP, il vous en coûteras autour des 40€ la recharge 5000yen soit presque 20€ d'économie.



Attention toutefois le jeux pèse plus de 10 GIGA .....