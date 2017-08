Voici une Information autour de la Xbox One X :En seulement quelques jours, les réservations sur Amazon.com de la Xbox One X permettent à la console de se placer devant les ventes de la Ps4 Pro en 2017, alors que celle-ci est commercialisée pendant presque 9 mois, et cartonne sur ce marché, la Ps4 étant souvent la console la plus vendue depuis la début de l’année sur ce marché. Ceci est à mettre en relation avec les dires d’Aaron Greenberg, qui estime que les stocks ont tenu moins de 25 minutes, alors que Microsoft espérerait que les stocks durent au moins une semaine. Le lancement sur ce marché risque d’être monstrueux…Source : https://m.windowscentral.com/xbox-one-x-outpaces-playstation-4-pro-amazons-us-2017-best-sellers-list-just-few-days