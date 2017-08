Si vous êtes un peu curieux, je vous ai concocté une autre vidéo avec une compilation des jeux indés du salon ! Et y'en a des jeux indés, j'ai fait des découvertes interessantes, mes préférés étant AER memories of old (un Journey like vraiment sympa) et un certain Bomber Crew, un FTL-like vraiment sympa et Grido, un REZ / Shoot'em'up à la sauce Tron vraiment jouissif ^^ !







Je ne sais pas si certains d'entre vous sont sur place (et auraient découvert d'autres jeux bonus cachés ?), en tous cas, ça fait du bien de voir la scène indé aussi représentée !