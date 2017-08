Voici une Information autour de la Xbox One X :Aaron Greenberg déclare que même si Microsoft ne sait pas comment se répartiront les ventes entre la Xbox One, la Xbox One S et la Xbox One X, ils feront leur maximum pour en produire le plus possible.Selon lui, la Xbox One X est le produit phare et premium de Microsoft, mais il rappelle que tous les jeux et accessoires fonctionnent à la fois sur Xbox One S et sur Xbox One X. Cette dernière aura une compatibilité complète de plus de 400 jeux Xbox 360 et trois générations de titres disponibles pour jouer, sans oublier l'ajout de jeux Xbox originaux. Microsoft est aussi très fière de la Xbox One S, et ils s'attendent à continuer à vendre beaucoup, mais ils savent que les joueurs de base vont vouloir le meilleur, et la puissance aidant notamment, beaucoup d'entre eux vont choisir une Xbox One X. Ceci dit, Aaron Greenberg ne serait pas surpris si la Xbox One S continue de se vendre plus que la Xbox One X, mais Microsoft travaille dur pour répondre à la forte demande de la console premium.Enfin, Aaron Greenberg a également expliqué que, avec une compatibilité totale avec les jeux Xbox One, les versions Remastered et plus de 118 titres mis à jour pour la nouvelle console, Microsoft apporte vraiment une plus-value aux joueurs qui vont un investir dans une Xbox One X…Source : http://www.dualshockers.com/xbox-one-x-overwhelming-response/