"C’est la fin du monde… Le personnage principal du jeu, enchaîné contre son gré, vient d’être libéré par son gardien avec pour seules instructions que le temps lui est compté et que ses pouvoirs sont requis. Vous démarrez l’aventure sans aucun souvenir de qui vous êtes ou de ce que vous faisiez, vous trouverez des réponses en parcourant le monde et en rencontrant de nouveaux personnages. Cependant, n’accordez pas votre confiance à tout le monde. En effet, certains protagonistes voudront vous manipuler, il sera donc particulièrement ardu de dissiper le brouillard concernant vos origines. Le gameplay, quant à lui, sera exigeant et vous devrez exploiter tous vos talents pour vous en sortir !"