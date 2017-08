L'island c'est magnifique, c'est fou le taff qu'il y a eu pour cet épisode, surtout pour une certaine scène au milieu d'un lac.Pour ceux que ça intéresse, faut savoir que c'est du spoil complet de l'épisode 6, vous êtes averti !En tout cas cet épisode est le meilleur de tous c'est certain, pour moi !

posted the 08/23/2017 at 08:36 PM by mrpixel