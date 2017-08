Hello mes chers habitants de la planète Gamekyo ! Vous le savez, je vous adore (non sérieux, j'adore notre petite communauté) et certains jours, j'aime partager mes travaux (d'otakugame donc) avec vous !Je précise que ce n'est pas de la publicité, j'ai juste vraiment envie de partager ma passion avec vous, c'est tout. Aucune obligation à regarder pour ceux qui trouveraient que j'abuse, mais j'ai monté cette vidéo jusqu'à 4h du matin pour la diffuser à temps pour mes fans (bah oui, j'ai des fans, pas beaucoup, mais j'suis déjà super heureux d'en avoir ^^) !Bref, pour découvrir la Gamescom avec mes yeux (en 4K, mais pas 60fps, désolé. J'ai pas la PS4 Pro du coup...), c'est ici :Psssst ! T'es toujours là ? En bonus, j'ai fait quelques vidéos à 360° (avec les moyens du bords hein, on est pas Hollywood) que vous pouvez voir en cliquant ici ! J'ai tenté de partager la Playlist ci-dessous, mais seule la vidéo de Blizzard fonctionne...