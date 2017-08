Voici une Information autour du jeu Arms :VgChartz vient de publier le Top pour le 17 juin 2017. Au niveau des jeux, Arms ferait son entrée à la première place, en frôlant le demi-million. Les jeux Pokemon Sun/Moon dépasserait les 14 millions. WipEout Omega Collection risquerait d’avoir du mal à se vendre sur le long terme.Au niveau des consoles, la Ps4 serait première, suivie de la Nintendo Switch. A Xbox One compléterait le podium.A titre d’information, voici le classement précédant :Pas de changement donc au niveau des consoles…Source : http://www.vgchartz.com/weekly/42904/Global/

