Voici une Information autour des jeux Pokemon Or/Argent sur 3DS :Il y a peu, Nintendo France annonçait la sortie des deux titres en version boite, contenant un code pour les télécharger.Les réservations ont débutées sur la Fnac et chaque jeu sera vendu à 14.99 euros. Espérons que le contenu soit aussi étoffé que les versions japonaises :Pour rappel, ces deux jeux sortiront le 22 septembre prochain…Source : https://twitter.com/Amiibofrance/status/900295416788463617

Like

Who likes this ?

posted the 08/23/2017 at 05:35 PM by link49