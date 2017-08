Enfin les 1350G sur Fable II après des années a galère pour avoir les poupées quasiment introuvable je clos le Chapitre 2 de Fable de belle manière .Il me reste maintenant le tout aussi compliqué succès des Armes légendaire sur Fable 3

posted the 08/23/2017 at 05:17 PM by negan