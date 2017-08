Petit avis sur mon 65eme Platine qui est donc Castlevania Lord of Shadow 2. Alors attention je vais Spoil de toute façon il est strictement impossible de parler de ce jeu sans spoil la fin de Lord of Shadow 1 qui est juste mémorable et épique comme jamais donc vous êtes prévenues.Bah écouter pour faire simples je trouve le jeu très bon mais des idées de merde ruinent complètement l’expérience de jeu, entre une ville moche qui se passe de nos jours, des phases en rats d'égout qui puent, des boss moins épiques que le premier, des phases d'infiltration atrocement nul, etc etc par moments c'est une catastrophe.Certains passages du jeu, c'est juste un calvaire notamment la phase d'infiltration dans les bois contre un boss super mal foutu! Puis je ne comprends pas le délire de Dracula, au début du jeu d'accord on est faible, on se cache des gardes avec les lances-grenades mais vers la fin du jeu je comprends pas pourquoi on continue a se cacher? Non mais Dracula qui défonce Satan (en personne!! ) alors que ce dernier est plus fort que son fils (qui a humilié Dracula comme jamais) ça fait vraiment bizarre...Je ne comprends pas le délire c'est une grosse incohérence.Pour faire simple les enfants de Satan et les gardes Golgoth (des obèses avec un lance grenades) sont plus fort que Satan qui est tout juste minable dans ce volet et quel dommage car la fin de LOS 1 était vraiment sublime! Ici c'est tout le contraire, la fin est expédiée en un combat qui fait plus office de sous boss que de Boss Fin...Pour revenir aux restes j'aime beaucoup les musiques du jeu, le systèmes de combat simple et technique à la fois, les décors gothiques magnifiques, certains boss incroyables (la gorgone qui fait passer le combat de la gorgone vs Kratos de god of war 2 pour un combat de Clown), les petites énigmes, les challenges de Kleidos, les très longues scènes avec des acteurs 5 étoiles, les graphismes de toute beauté pour de la PS3 ou encore la durée de vie juste monstrueuse pour un beat em all qui part un peu dans l'action aventure avec ce monde ouvert mais linéaire.Voila bah franchement sans la Kojima Production, Mercury Stream ne fait pas de miracle car je suis sur que la Kojima Production n'aurait jamais autorisé certaines idées comme participer à des phases d'infiltration aussi merdique, ça serait une insulte pour eux.J'ai également fait le DLC Alucard et bah la c'est une grosse tuerie de la mort. Fini la ville moderne, le bestiaire de Satan sorti tout droit de Darksiders, les phases en rat, l'infiltration de merde etc il reste que le meilleur du jeu avec des ajouts super bien foutus et c'est un vrai régal hélas de courte durée (4h pour le finir).Quel dommage que tout le jeu n'ait pas été comme ça, malgré ça, j'ai pris plus plaisir à faire ce jeu que la merdase de DMC Devil May Cry ou que les très moyens Darksiders et God of War Ascension and co. (ghost of sparta et chains of olympus).Voila en espérant un jour un nouveau volet avec le Fox Engine sur PS4 peut être...Konami...Notation de la Saga LoS pour moi :Castlevania LoS 1 = 9/10 chef d’œuvre, le meilleur beat em all de la gen PS3/360Castlevania LoS : Mirror of Fate HD = 7/10Castlevania LoS 2 = 7/10 avec le DLC Alucard peut être 8/10 un bijou ce DLC !