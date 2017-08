Voici une Information autour du jeu Rise of the Tomb Raider :C’est au tour de Digital Foundry d’analyser et de comparer les versions Ps4 Pro et Xbox One X. Tout d’abord, la version Xbox one X fonctionne avec les améliorations apportées avec la dernière mise à jour du jeu sur Ps4. Sur Xbox One X, tout comme le jeu PS4 Pro, il existe trois modes de jeu spécifiques. Le mode 4K natif est amélioré, et le mode Ultra HD tourne parfaitement à 30fps, même s’il y a quelque chutes, notamment lorsqu’il y a beaucoup d’eau l’écran, le tout soutenu par des environnements en haute définition et un filtrage de texture amélioré, ce qui, en les combinant, offre une mise à niveau visuelle distincte par rapport au mode PS4 Pro équivalent. Le mode « enrichi » de la version Ps4 Pro fait également son apparition sur Xbox One X et semble présenter un ensemble de fonctionnalités visuelles très similaires, se rapprochant des mises à jour de la version PC. Cependant, la grande différence ici est qu'il est présenté comme un mode alternatif 4K, par opposition à la présentation 1080p de la Ps4 Pro. En plus, il y a d'autres améliorations exclusives à la Xbox One X: le support Surround spatial Dolby Atmos est confirmé, ainsi que le rendu HDR. Pour conclure, cette première approche suggère que la version Xbox One X sera en effet la meilleure version parue sur console d'un titre développé par un éditeur-tiers…Source : http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2017-how-rise-of-the-tomb-raider-on-xbox-one-x-improves-over-ps4-pro