Dans une interview datant du 11 août dernier la productrice de Dragon ball FighterZà fait diverses déclarations :Tomoko Hiroki, précise que la licence Xenoverse n'est par morte, et que l'avenir se fera envahir de divers opus.Tomoko Hiroki a précisé simplement qu'il y a/aura Xenoverse pour contenter ces joueurs, et que l'aventure n'est pas près de s’arrêter.Donc attendez vous a avoir du xenoverse pour des années je me dit simplement que cette série est une porte pour la sérieen Europe (arcade au japon et deux volets sur 3ds) c'est d'ailleurs grâce/a cause a/de ce jeux que Dragon ball a pu revenir sur le devant de la scène.Malgré ses bons chiffres Xenoverse reste à l'heure actuelle pour beaucoup un sous jeux dragon ball.