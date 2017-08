Il y a eu aussi la fameuse scène de Georgie qui rencontre Grippe-sous avec son bateau très vite supprimé.Hâte de voir ce film, selon les premiers retours il est plus fidèle au livre de Stephen King pour rappel la partie 2 (adulte) sortiras en 2018.En bonus la scène culte de Georgie en 1990 avec l'excellent acteur Tim Curry:À Bill Skarsgård de faire ses preuves.

posted the 08/23/2017 at 02:28 PM by inferusredrum