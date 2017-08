Après un trailer à la hâte qui s’avère plus être un ancien build pour nous présenter l'éditeur occidental,Yu suzuki nous rassure en nous annonçonsJe suis très enthousiaste a l'idée que Ryo Hazuki soit a nouveau avec nous pour deux opus mais que faut t-il penser de l'eventuel Kickstarter futur et du soutien médiatique de Sony en cas d’échec commercial,le bonhomme a t-il suffisamment de recul pour nous annoncer une suite.Et surtout pour nous joueurs combien de temps faudras t-il encore attendre entre les éventuels reports de shenmue 3 et l'annonce officielle de shenmue 4.