Après tant d'attente, maître yu nous a livré enfin le premier traiter officiel de Shenmue III, et j'avoue être agréablement surpris à bien des égards, enfin 6 millions de dollars de budget pour un jeu en 3D openworld s'étalant sur plus de 30 heurs semble et est très peu pour une telle aventure, et contrairement au rumeurs colporter par les forums pendant plus de 2 ans, Sony n'a aucune implication dans le développement du jeu et son rôle se limite à la promotion marketing, pire même la distribution du jeu censé être prise en charge par Sony ne l'est pas, c'est deep silver, filiale de Koch média qui va l'assurer.Ceci dit, parlons en un peu de l'aspect technique du jeu, soyons claire ceux qui s'attendent à un uncharted 4 ou un tombe raider seront forcément déçu, maitre yu n'a ni les moyens ni des équipes expérimentés de taille conséquentes pour relever un tel défi, mais mais, faire un jeu tellement dans l'ère du temps n'était pas la vocation première du maître yu, une telle décision aurait tellement dénaturé le jeu en l'éloignant davantage des deux premiers.A vrai dire les environnements sans être éblouissante recaptent très bien l'ambiance du 4 ème CD de Shenmue II avec une mise à niveau tout à fait honorable, les personnage par contre sont beaucoup moins réussi surtout les deux protagonistes principaux, ça n'empêche que c'est facilement réctifiable, les expressions faciales sont par contre beaucoup plus archaïques et aurait bien bénéficier du moteur MAGIC FACE V de Sega utilisé notamment les Yakuza, mais pas que, je pense que ça aurait bien faciliter la tâche a Yu suzuki avec des résultats magnifiques à la clé, je pense si Yu avait fait la demande à Sega, cette dernière n'aurait pas refusé.Juste une dernière remarque, les screenshots sont 100x plus belles que le traiter, un des deux soit c'est photoshoper ( la plus probable) soit c'est la version PC.En tout cas, je doute que ce nouveau opus va attirer de nouveaux joueurs, mais les fans de Shenmue de la Dreamcast et des univers typiques à SEGA avec leur charme et aussi leur défaut seront sûrement comblés