Dévoilée lors de l’E3 2017 par Microsoft, la Xbox One X est désormais la nouvelle console de salon de référence sur le plan de la puissance. Les performances de la machine ne sont plus à prouver, cette dernière confirmant aujourd’hui qu’elle est même largement en mesure de rivaliser face à un PC d’une valeur de 1 300€.

Xbox One X : une machine aussi performante qu’un PC

En ce moment même se déroule l’édition 2017 de la Gamescom, célèbre salon du jeu vidéo qui se tient chaque année à Cologne, en Allemagne. L’événement, qui rassemble les plus grands éditeurs et constructeurs de la planète, est des plus propices quant au fait d’obtenir de précieuses informations sur les jeux et consoles de demain.Parmi tous les prétendants figure bien évidemment la Xbox One X, future console de salon surpuissante de Microsoft. La machine, qui embarque une carte graphique de 6 Téraflops et 12 Go de RAM DDR5, délivre une puissance très largement suffisante pour faire tourner des jeux en 4K à 60 fps. Des performances dingues, proches de celles de certains PC !La Xbox One X, qui sera officiellement disponible le 7 novembre prochain, promet en effet d’être aussi puissante qu’un PC d’une valeur moyenne de 1 300€ comme le font savoir aujourd’hui nos confrères de jeuxvideo-live.com. Et pour confirmer la donne, ces derniers se basent à partir des configurations requises pour faire tourner Forza 7 sur PC.A la vue de l’image ci-dessous et si l’on se réfère à la colonne « Ultra Quality », on peut voir que les configurations nécessaires au fonctionnement de Forza 7 sur PC sont très proches de celles de la Xbox One X. A la seule différence, c’est que la future mouture de la firme de Redmond ne sera vendue que 499€ à son lancement.Un net fossé donc si l’on se réfère au prix approximatif des composants mentionnés dans le tableau ci-joint. Il est environ question d’un processeur Intel Core i7-6700K à 310$, d’un SoC AMD Ryzen 7 à environ 440$ ou encore de cartes graphique GTX 1080 et AMX RX Vega 64 proposés au prix respectif de 650 et 620$.S’ajoutent à cela tous les à côtés comme la RAM, le disque dur et autres dispositifs qui, mis bout à bout, donnent un tarif final proche des 1600$ soit environ 1360€. Ce qui en soit reste un prix extrêmement élevé pour faire tourner Forza 7 dans les mêmes conditions que sur Xbox One X. Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute que Microsoft propose là une véritable bête de course, tenant facilement tête à certains PC.Le choix devrait être vite fait du côté des gamers, qui peuvent dores et déjà précommander la console à moindre coût s’ils le souhaitent.