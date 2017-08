Voilà un projet qui débarque ce soir à l'improviste, comme le Joker sait si bien le faire lorsqu'il s'agit de surprendre notre ami Batman. Et cela tombe bien puisque c'est bien de l'ennemi le plus fameux du Chevalier Noir dont nous avons des nouvelles ce soir grâce à un rapport du site américain Deadline.Celui-ci annonce le développement d'un film assez audacieux dans le DCEU puisqu'il s'agira de raconter les origines de ce bon vieux Joker. Si l'on passe l'idée de mettre en scène les premières années de pègre d'un personnage dont l'essence est liée au mystère autour de son passé, il faut avouer que le projet pique notre curiosité grâce à l'équipe qui l'entoure.En effet, Warner Bros. a engagé le scénariste Scott Silver (8 Mile) pour écrire un premier scénario avec Todd Phillips (Very Bad Trip, War Dogs), qui est visiblement aussi en charge de la réalisation. Mais le dernier nom derrière le projet est le plus surprenant puisqu'il s'agit de Martin Scorsese, au poste de producteur.Finalement, rien d'étonnant puisque le projet devrait s'installer dans une Gotham City des années 80 et raconter la montée en puissance du Joker au sein du crime organisé de la ville (Red Hood ?). Un pitch dont on pourrait facilement trouver des parallèles avec les thèmes de nombreux films de Scorsese, notamment Taxi Driver, Casino ou encore les Affranchis.Dernier détail de premier ordre concernant ce "Joker : Year One" qui n'a pas encore de date, il devrait être le porte étendard d'un nouveau label de Warner Bros. visant à développer des films pour étendre le canon de DC Comics au cinéma, sans forcément rester dans le DCEU classique. Complètement à la manière des Elseworlds en comics. Ainsi, Jared Leto, pourtant de retour dans Suicide Squad 2, sera recasté pour coller avec cette incarnation plus jeune mais aussi puisqu'il ne s'agira probablement pas de la même version du personnage.