C'est parti pour le Micro Test N°12 :Splatoon 2, si je devais le résumé en une phrase , ça serait comment faire un deuxième succès en faisant les mêmes erreurs !Car oui Splatoon 2 c'est fun , ça marche super bien , les parties s’enchaîne rapidement avec un online qui fonctionne très bien , on s'éclates , les nouvelles maps sont encore mieux que celle du premier , les armes plus nombreuses et toujours super variés dans la façon de les jouer , le nouveau mode Salomon Run , marche vraiment bien , le mode solo toujours bien foutu , avec des boss plutôt réussi , la personnalisation du personnage et son équipement est toujours aussi sympa.Mais voilà maintenant on va rentrer dans l'aspect négatif du jeu ... qui sont tous les défauts qu'avait déjà le premier en son temps ... A savoir cette idée désastreuse de faire un roulement de deux map pendant 2 heures... qui a eu cette idée de génie sérieusement ? Alors certes sur le premier c'était sur 4 heures , mais quand même ... imaginer vous voulez jouer une petite heure ici et la ... bah vous allez faire deux map en boucle pendant une heure ... et le pire , il arrive souvent de ce taper 6 fois la même d'affiler ... Franchement chapeau !!Et ce n'est pas tout , ce jeu est principalement multi-online , et pourtant c'est toujours aussi laborieux pour y jouer avec ses potes !!! Nintendo bride tellement l’expérience qu'il est impossible de pouvoir inviter un pote dans sa partie ... donc encore moins de créer un groupe de 4 pour jouer ensemble et se fendre la gueule entre pote ! On peut juste rejoindre un amis , qui joue déjà , et même comme ça , on seras aléatoirement dans la même équipe... Bon je parlerais même pas du laborieux chat vocal existant seulement dans un mode ...En faite Splatoon c'est un jeu Online Solo !Et c'est bien dommage , car l’expérience est tronqué , alors que le potentiel est bien la ! Car le jeu est super fun , et on aimerait y jouer sans toute ces contraintes ... Dommage.Prochain test :Nier Automata ( dès ce soir je me remet dessus), Disgaea 5 , The Sexy brutale , , Persona 5 , Until Dawn , Doom , ...(j'ai du boulot)Test précédents ( 2017 ) :1: Dragon Quest 8 (3DS , PS2) : 16/202: Nioh (PS4) : 17/203: Fast RMX (NS): 14.5/204: Snipperclips (NS): 14/205: Mario Kart 8 Deluxe (NS) : 18/20 et 11/206: Zelda Breath of the Wild (NS, Wii U) : 19.5/207: Guilty gear xrd rev 2 (PS4, PS3) : 18/208: Arms (NS) : 14/209: Life is Strange ( PS4 , One , PC ) : 15/2010: OverCoocked ( NS ,PS4 , One , Pc ) : 17/2011: Sonic Mania (NS ,PS4 , One ,PC ) : 18/2012: Splatoon 2 (NS) : 15/20