Voici tout d’abord des Images du jeu Final Fantasy XV sur PC :Voici ensuite une vidéo en 4K :Enfin, Hajime Tabata précise que le jeu ne nécessitera pas 170 Go d’espace libre sur PC. Il précise que c’est simplement une erreur, basé sur un mémo donnant les caractéristiques de la version Démo utilisée à la Gamescom 2017. Il a confirmé que la version PC du jeu Final Fantasy XV sera compatible avec les mod. Il a ajouté que, bien qu'ils ne puissent rien partager encore, plus de détails sur le support de mod seront révélés plus tard cette année. Pour rappel, la version PC sortira l’année prochaine…Sources : http://www.dsogaming.com/videotrailer-news/here-is-12-minutes-of-gameplay-footage-from-the-pc-version-of-final-fantasy-xv-in-glorious-4k/ et https://segmentnext.com/2017/08/23/final-fantasy-xv-170-gb-hdd-mistake/