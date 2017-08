Dans la famille "jouons avec le jargon", le marketing qui entoure les gros jeux, surtout lorsque l'on parle d'exclusivité, est particulièrement varié et vicieux. On avait les exclus, les exclus console, les exclus temporaires, mais ces derniers temps sont apparues les "exclus de lancement". C'est justement le cas de PUBG, qui a été nommé "Console Launch Exclusive" (exclu de lancement console) pendant sa présentation à l'événement Xbox de cette gamescom 2017. On sait que le jeu sera édité par Microsoft sur Xbox One, mais concrètement, ça veut dire quoi ?

*Le site Eurogamer a essayé d'en savoir plus lors d'une interview avec Mike Ybarra, Corporate VP chez Xbox et Windows Gaming, avec des réponses qui restent volontairement évasives :





> Eurogamer : Il y a une sorte de confusion autour de l'exclusivité de PUBG. Est-ce une exclue console ? Ou cela veut juste dire que Microsoft ne s'occupe de l'édition que sur Xbox ?



> Mike Ybarra : On l'édite sur Xbox et c'est une exclu de lancement console. Pour le reste, nous n'aimons pas répondre à la place des développeurs, alors vous allez devoir demander à Bluehole. Une bonne partie de mon équipe (NDLR : Bluepoint) travaille avec eux pour l'optimiser et ils (NDLR : Bluepoint, pas Bluehole) sont exclusivement concentrés sur les versions PC (Windows 10) et Xbox, rien d'autres. Et je suis accro au jeu ! (rires)



> Eurogamer : Du coup, rien n'empêche de voir PUBG sur une autre plate-forme dans le futur ?



> Mike Ybarra : Vous allez devoir le demander à Bluehole.



> Eurogamer : Mais pour être clair, par Exclu de lancement console, vous voulez dire exclu temporaire.



> Mike Ybarra : C'est une question pour Bluehole. Nous ne sommes pas les développeurs.



> Eurogamer : Certes, mais je veux dire, vous les connaissez, ça sort sur votre console...



> Mike Ybarra : En temps qu'exclu de lancement



> Eurogamer : Ok, c'est une exclu de lancement. Je sens qu'on ira pas plus que ça !



> Mike Ybarra : (rires)