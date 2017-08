IGN nous propose une vidéo de gameplay de 14 minutes de Ni No Kuni II et aussi une vidéo de boss.La vidéo de boss, le même que la vidéo ci-dessus.Pour rappel; une édition collector sera aussi disponibleJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Ni no Kuni II : l'Avènement d'un royaume - Edition Collector PS4 149.99€

Who likes this ?

posted the 08/23/2017 at 09:04 AM by leblogdeshacka