Voici une Information autour du jeu ReCore Definitive Edition :Le comparatif se base sur la version tournant sur Xbox One S et l’autre sur Xbox One X. La vidéo peut être visionnée ici :Pour rappel, le jeu ReCore Definitive Edition sortira le 29 août prochain, et sera gratuit pour ceux ayant le jeu original…Source : https://skewednet.net/2017/08/21/recore-xbox-one-vs-xbox-one-x-definitive-edition-graphics-comparison/