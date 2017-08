Comme son nom l'indique, vous y incarnerez Sonic ET votre avatar afin de profiter à la fois des facultés de l'un mais également de l'autre. Autre feature intéressante spécifique à ce mode, il s'agit du Double Boost. Après une pression à répétition sur une touche, votre duo ira encore plus vite qu'en utilisant le boost normal et foncera à la vitesse de la lumière.

Des infos mineurs mais tout de même croustillantes récupéré via une preview francophone d'une nouvelle démo de sonic forces (gamescom). La nouvelle démo comprenait encore un autre style de stage nommé Tag team.En plus de ça on apprend par sega que des news et vidéos vont tomber dès demain avec un livestream au japon par famitsu accompagné de shun nakamura, le directeur et scénariste du jeu.On aura peut être enfin droit à une officialisation de la date de sortie qui a été listé par de nombreux site de ventes en début novembre.