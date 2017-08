Hello tout le monde,



F1 2017 sort vendredi et je vous propose mes premiers gameplays sur le jeu, au volant Logitech G29 sur PC ainsi qu'une vidéo vous montrant mes réglages.



Cela peut être utile pour ceux possédant un volant, le jeu tourne à fond sur ma config, vidéo en 1080p/60fps. Si vous aimez vous retrouverez sur ma chaîne une vidéo de gameplay avec wheelcam tous les 2/3 jours.







Détails de la course :

- Voiture : Mercedes / Hamilton

- Circuit : Melbourne / Australie

- Volant : Logitech G29

- IA : 40 / Intermédiaire

- Vitesses : Automatique - Le temps que l'on reprenne les bases lors des premières courses

- Tours : 5

- Météo : Dynamique et aléatoire





CN Show - https://www.youtube.com/c/CNShow