Voici des Informations concernant le jeu Shenmue III :Lors d’une interview parue sur le site japonais GameWatch, Yu Suzuki a dévoilé quelques informations sur le jeu. Le teaser dévoilé à la Gamescom 2017 montre un rendu en temps réel dans le jeu.Les animations faciales ont d'abord été implémentées mais ont été supprimées il y a environ un mois. Le teaser a été spécialement conçu pour la Gamescom 2017, mais il ne devrait pas y en avoir un autre lors du Tokyo Game Show 2017. Cependant, une promotion à grande échelle aura lieu l'année prochaine. Le Studio Deep Silver publiera le jeu à l'international, et ils fourniront un soutien budgétaire et promotionnel. Un éditeur pour le Japon n’a pas encore été décidé. Yu Suzuki voudrait continuer la série en faisant un Shenmue IV si possible. L'histoire de Shenmue ne devrait pas être complète une fois Shenmue III fini.Le moteur du jeu Shenmue III est construit à partir de rien, et contrairement au jeu Shenmue II, il n'utilisera pas le moteur Virtua. Yu Suzuki aimerait apporter autant d'acteurs de voix que possible, mais certains sont à la retraite, il auditionne donc une nouvelle actrice de voix pour Shenhua. Enfin, l'OST des jeux Shenmue et Shenmue II sera probablement réutilisé dans le jeu Shenmue III…Source : http://game.watch.impress.co.jp/docs/interview/1076791.html