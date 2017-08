Hello à tous ,



Petit article concernant Microsoft et son plus gros souci actuellement ,



Non ..... pas les ventes de la Xbox one



Oui je veux bien sûre parler des exclusivités.



Honnetement je suis inquiet car depuis 3 ans , que ça soit Spencer ,ou une dizaines de représentants de Microsoft , on entend tjs la même chose ( pour pas dire la même merde ) comme :



"On a un catalogue exclusif de malade "

"Cette années sera l'années des exclu"

" blabla meilleur exclu " etcétéra etcétéra



Donc ma question et mon inquiétude en même temps, étant de savoir , Ou est passé le grand Microsoft de l'ère 360 ?



Réalise til que les fans de la premières heures son frustrer ....... ou bien , et là ça serait une catastrophe, ils pensent vraiment avoir une pléthore d'exclusivités et les meilleurs exclus ?



Pourquoi leur com est à Chié comme ça ?



Pourquoi investir 6 milliard sur minecraft et ne pas investir de l'argent sur des exclu ?



Pourquoi laisser dès boulevard à Sony et ne pas ce réveiller ?



Dommage pour eux , dommage pour nous aussi, car la concurrence cest ce qui sert aux joueurs pour avoir des exclus toujours meilleurs et ce qui pousse les constructeurs à innover et à vouloir toujour faire mieu,



Et vous qu'en pensez vous ?