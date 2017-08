Par Dh :



L’un des événements marquant de cette gamescom 2017, c’est la présentation au public européen de la Xbox One X, la nouvelle console de Microsoft qui est, à en croire l’entreprise américaine, la "console la plus puissante jamais créée".

Il était donc temps pour la DH de toucher pour la première fois cette console et de voir ce qu’elle a dans le ventre. Avant cela, Microsoft nous a réservé une petite surprise : une vidéo explosive où la marque, à grands coups de paysages magnifiques et de cinématiques attrayantes des meilleurs jeux du moment et du futur proche, nous montre tout ce dont la console est capable. Et il n’y a pas à dire : ça tape dans l’œil. Le tout souligné par le nouveau Dolby Atmos, une nouvelle façon de propager le son dans l’espace ; on se croirait réellement dans le futur.



Vient ensuite la découverte de la console en elle-même. Avant de la tester in game, attardons-nous sur son design. La console est fine, sobre, rien à voir avec la Xbox One première génération qui tenait plus du magnétoscope que de la console de salon. Sous certaines formes, cette Xbox One X ressemble à une PS2. Comme quoi la mode ce n’est jamais qu’un éternel recommencement.



On a ensuite eu 15 petites minutes pour découvrir la bête. A coups de différents jeux récents ou à paraître (pour nous, c’était Forza Motorsport 7), Microsoft nous montre ce que sa console a dans le ventre. Et sur Forza, c’est plutôt impressionnant. Les décors sont sublimes de précision, les traits sont fins et pas un seul petit pixel ne tache dans cet ensemble harmonieux à en pleurer. L’environnement est même interactif et rempli de jolis détails qui rendent une course plus vraie que nature. Certes, le jeu fait beaucoup (car d’autres jeux semblaient moins sublimes bien que très réussis) mais même en faisant tourner ce Forza, la console ne fait presque aucun bruit. Signe que dans le moteur, ça tourne parfaitement.



D’un point de vue technique, Microsoft annonce que la Xbox One X lira la 4K native et sera équipée d’un CPU de 8 cœurs. Une très belle machine de course donc.



Bref, la Xbox One X nous a séduits. Pour nous conquérir, il nous aurait fallu un peu plus de temps et surtout un éventail plus large de ses capacités. Mais c’est un excellent début et on a hâte de mettre la main dessus pour voir à quel point cette console est bien "la console la plus puissante jamais créée".





La console visiblement à l'air cool,manque plus que les gros jeux,Crosoft sortez vous les doigts un peu...