Voici une Information autour de la Xbox One X :Selon Aaron Greenberg, Microsoft possède certaines des séries les plus aimées de l'industrie. Les gens choisissent une Xbox parce que Microsoft a les plus grandes franchises, les plus grandes exclusivités, que vous soyez fan de Halo, de Gears of War ou de Forza. Les joueurs pourront bientôt profiter de jeux comme Forza Motorsport 7, Cuphead, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Sea of Thieves, State of Decay 2, Crackdown 3 et Super Lucky's Tale.Aaron Greenberg n’est pas le seul à utiliser le terme exclusivités pour des jeux qui ne le sont pas. CH Kim a déclaré que Microsoft allait lancer exclusivement sur Xbox One le jeu PlayerUnknown’s Battlegrounds dans le programme Xbox Preview plus tard cette année et qu’il a hâte de voir tous les joueurs Xbox sur le champ de bataille. Cependant, Sammie Kang précise que le jeu sera exclusif au lancement, le jeu devant normalement sortir sur Ps4 quelques mois après. Après, lorsque Microsoft et Sony paient ces offres exclusives, les développeurs ne doivent pas faire des annonces sur d'autres plates-formes pendant un certain temps, ce qui expliquerait ce discours…Sources : http://wccftech.com/greenberg-people-xbox-biggest-franchises/ et https://kotaku.com/microsoft-again-stretches-definition-of-exclusive-1798155380/