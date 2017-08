"J'ai donné quelques idées à James (Gunn) pour K2000 et il a été très réceptif. Si cela se fait, je ne veux pas que ça soit parodique comme Baywatch ou 21 Jump Street. Il faut respecter les fans."

Laissez-moi être le vieux, laissez-moi être Devon [président de la Fédération pour la loi et le gouvernement, qui emploie Michael Knight, NDLR]. Je ne peux plus courir, je ne peux plus me battre, je ne peux plus sauter, mais je peux toujours conduire."



"J'ai rencontré Robert Rodriguez [...] je lui ai dit : 'tu dois faire K-2000'. Il présentait un marathon K-2000 et il m'a répondu : 'je peux prendre un selfie ?' mais moi je lui ai dit : 'non je ne veux pas faire un selfie ! Je veux faire un film ! Ou faire une série ! Je veux faire revenir ce truc et le rendre plus sombre ! Michael Knight revient est il n'est pas content !'. Mais bref, j'espère que ça arrivera un jour, et si c'est le cas, j'aimerai un truc à la Logan. Ca serait plus sombre. Hasselhoff est Michael Knight en 2017. Le retour de K-2000. La saga continue."

Vous vous souvenez de la série K 2000 ? David Hasselhoff alias Michael Knight le chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture ! Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyableEh bien, le petit David veut voir le retour de la série sur nos écrans grand ou petit.Pour le scénario David à déjà des idéesDavid à aussi une idée du réal aussiEt apparemment, John Cena et Kevin Hart pourraient être les futures stars du film.Perso, j'aimais trop cette série quand j'étais petit