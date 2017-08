Le premier volume de Zelda. Chronique d’une saga légendaire a connu un joli succès : plus de 30 000 exemplaires, 6 éditions, 4 traductions (anglais,espagnol, russe et italien). Ce livre analyse toute la saga Zelda, de ses débuts à l’épisode sur 3DS. Pour autant, il ne traite pas du dernier épisode en date : Breath of the Wild, sorti sur la Nintendo Switch. Manquement que le volume 2 de Zelda. Chronique d’une saga légendaire va réparer dans un ouvrage dédié qui reviendra sur les origines du jeu, son univers et son gameplay.