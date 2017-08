We’ve talked a lot about Bungie’s controversial decision to stick with 30 frames per second on all consoles, including Sony’s PlayStation 4 Pro and Microsoft’s Xbox One X.So far, Bungie had only vaguely mentioned that it was due to the consoles’ weak AMD Jaguar CPUs. However, Executive Producer Mark Noseworthy gave a more thorough explanation in an interview with EDGE (October 2017, issue #310).It’s about the simulation of the Destiny world. Thirty AI at once, large open spaces, six players, sometimes with vehicles, and dropships coming in; that’s where we’re using the CPU.Could we make a Destiny game that ran at 60 fps? Yes, but the space would be smaller, it would be less cooperative, and there’d be fewer monsters to shoot. That’s not the game we want to make.First and foremost, we’re trying to make an incredible action game. We don’t feel we’ve been held back by the choices we’ve made about world simulation versus frame rate; in fact, we think we’re offering a player experience you can’t have elsewhere because of the choices we’re making.But if frame rate is something that’s really important to you, there is a platform now where you can spend as much money as you want, to go as fast as you want.Obviously, in the final sentence he’s referring to the PC version of Destiny 2, which is looking more and more like the definitive version of the game with uncapped frame rate, 4K, HDR, SLI and Ultrawide support, FOV slider and more.Bungie’s Luke Smith, Game Director for Destiny 2, was also featured in the interview. He explained how the developers are fixing the console beta’s feedback of abilities having long recharge times in a way that enhances gameplay options for players.The thinking behind this is to make ability recharge part of the gameplay loop. We want to present opportunity and choice that means players can customize themselves more, but doing so will also involve a trade-off and making difficult decisions. That’s been our approach: how do these different elements conspire to create interesting combinations that lead to strengths and weaknesses in each character?En Français :Nous avons beaucoup parlé de la décision controversée de Bungie de respecter 30 images par seconde sur toutes les consoles, y compris la PlayStation 4 Pro de Sony et la Xbox One X de Microsoft.Jusqu'à présent, Bungie avait seulement mentionné vaguement que cela était dû aux faibles processeurs AMD Jaguar des consoles. Cependant, le producteur exécutif Mark Noseworthy a donné une explication plus approfondie dans une interview avec EDGE (octobre 2017, numéro 310).Il s'agit de la simulation du monde de Destiny. Trente AI à la fois, grands espaces ouverts, six joueurs, parfois avec des véhicules, et des embarcations qui arrivent; C'est là que nous utilisons la CPU.Pourrions-nous créer un jeu Destiny qui fonctionnait à 60 fps? Oui, mais l'espace serait plus petit, il serait moins coopératif et il y aurait moins de monstres à tués. Ce n'est pas le jeu que nous voulons faire.Tout d'abord, nous essayons de créer un jeu d'action incroyable. Nous ne pensons pas que nous avons été retenus par les choix que nous avons faits au sujet de la la fréquence d'images; En fait, nous pensons que nous offrons une expérience de joueur que vous ne pouvez avoir ailleurs en raison des choix que nous faisons.Mais si le taux d'image est quelque chose qui est vraiment important pour vous, il existe une plate-forme maintenant où vous pouvez dépenser autant d'argent que vous le souhaitez, aller aussi vite que vous le souhaitez.De toute évidence, dans la dernière phrase, il se réfère à la version PC de Destiny 2, qui ressemble de plus en plus à la version définitive du jeu avec cadence sans cadre, support 4K, HDR, SLI et Ultrawide, slider FOV et plus encore.Luke Smith de Bungie, directeur de jeu pour Destiny 2, a également été présenté dans l'interview. Il a expliqué comment les développeurs corrigent les commentaires de la console beta sur les capacités ayant de longs temps de recharge d'une manière qui améliore les options de jeu pour les joueurs.La réflexion derrière cela est de rendre la recharge de capacité une partie de la boucle de jeu. Nous voulons présenter une opportunité et un choix qui signifie que les joueurs peuvent se personnaliser davantage, mais cela impliquera également un arbitrage et des décisions difficiles. Voilà notre approche: comment ces différents éléments conspirent-ils pour créer des combinaisons intéressantes qui mènent aux forces et aux faiblesses de chaque personnage?