Prévu pour le 31 Octobre, Bubsy: The Woolies Strike Back, le nouveau jeu d'une série qu'on aurait aimé oublier (et dont tout le monde a d'ailleurs déjà oublié l’existence de cette suite) aura l'honneur d'une édition physique sur PS4 appelée Purrfect Edition en exclue chez quelques magasins en ligne comme Amazon, GameStop ou encore Best Buy.Elle contiendra en plus du jeu, l'ost et des cartes.Le jeu sortira aussi sur PC en demat.