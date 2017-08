Alors dans mon cas, j'avoue que j'ai du mal (faute de temps et de motivation parfois, à cause de la fatigue la plupart du temps) déjà à jouer à tout ce qui sort sur cette gen (PS4, 3DS et Switch mème si cette dernière est une 9 ème gen, voir PC mais rarement), du coup je repousse à plus tard des anciens jeux que j'aimerai faire ou refaire. Même si je me fais quelques parties de certains anciens jeux parfois.C'est pareil quasiment à chaque gen.Donc perso les jeux auquel je joue sont à 80% des jeux de cette gen (ça dépend des périodes).Et vous?