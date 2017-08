Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem sur Nintendo Switch :Dans une interview publiée sur Nintendo Dream, Kenta Nakanishi, a confirmé que les personnages dans le jeu Fire Emblem Switch auront des proportions et des mouvements plus réalistes. Cela serait possible grâce à l'expérience acquise par l'équipe après avoir développé le jeu Fire Emblem : Shadows of Valentia, qui possède lui aussi des personnages plus réalistes par rapport aux deux derniers jeux sortis sur 3DS. Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine, sur Nintendo Switch...Source : http://wccftech.com/fire-emblem-switch-characters-will-realistic-proportions-movement/