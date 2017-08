Après les bundles (PS4 Pro et slim) de, Sony annonce les bundlesdont laCette édition limitée comprendra unede stockage avec une plaque de protection silver ornée du logo Gran Turismo Sport, un pad également aux couleurs de GT Sport. Cette console en Édition limitée sera livrée avec un exemplaire Standard du jeuCette édition limitée se verra accompagné d'unJet Black PS4 Pro editionJet Black PS4 1 TB editionJet Black PS4 500GB editionJet Black PS4 1TB + extra Jet Black DUALSHOCK 4 editionBonus: je viens de tomber sur un comparo GT/réalité, la colorimétrie de PD est vraiment excellente

Like

Who likes this ?

posted the 08/22/2017 at 08:22 PM by lightning