jeuxvideo-live.com à eu la méga chance d'interviewer et le maitre à bien voulu répondre à la question, Combien de temps durera l'aventure ?Très franchement, j'ai hâte d'avoir le jeu en main, malgré les petits défauts déjà aperçu lors de la vidéo d'hier.

D’après Yu Suzuki sera de 20 heures minimum pour la quête principale. Soit peu ou prou ce qu'il fallait à l'époque pour Shenmue 1 et 2. Concernant l'annexe ? Elle devrait être plus présente que des les anciens épisodes, puisque 40 heures de jeu environ seront nécessaires pour faire un tout complet du jeu.

posted the 08/22/2017 at 08:18 PM by leblogdeshacka