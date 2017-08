Bonjour à toutes et à tous,J'attends la sortie de Destiny 2 au tournant suite au premier opus, aussi bon que frustrant. J'ai commencé mes petites recherches et un joueur de mon clan m'a fait parvenir le magazine EDGE d'Octobre.En langue de Shakespeare, j'ai entrepris de traduire la vingtaine de page et d'en extraire les informations intéressantes. Certaines sont déjà connues par contreLes journalistes avaient été invités à tester une mouture complète du jeu pendant 48H.Voilà ce qu'on en retient:(Cerise sur le gâteau, c'est spoiler free, je n'ai pas lu les informations concernant le scénario ^^)- Les développeurs ont développé le jeu en gardant en tête le déroulement d’une partie de Golf : vous pouvez y jouer en compétitif ou pour le fun, tout en communiquant et sociabilisant de manière détendu avec vos concurrents et coéquipiers. Et pour chaque situation vous avez à votre disponibilité les bons outils dans votre inventaire (en référence aux armes, armures et compétences faisant office de club de golf.- Destiny 2 sera plus axé sur le teamplay et l’organisation entre les joueurs.- Chaque classe a maintenant un rôle à joué dans une escouade, en particulier pour Le Chasseur qui était un peu laisser à l’écart dans le premier opus (Il aura la possibilité de créer jusqu’à 8 orbes avec le Pistolet d’Or, mais Bungie n’a pas voulu en dire plus).- Ils ont modifié la manière dont le cooldown des compétences est géré : il sera bien plus affecté par les kills et les actions que vous effectuez dans le jeu que sur le temps à attendre sa régénération. Il en résultera des synergies de gameplay.- La Beta était basée sur une version du jeu vieille de plusieurs mois, sujette à des changements pour la sortie du jeu complet.- Le rapport entre les armes élémentaires et les boucliers élémentaires des ennemies n’était pas totalement implémenté dans la Beta console.- Après la Beta, les développeurs regrettent que le jeu ait été perçu comme « une mise à jour de Destiny », alors qu’ils ont développé le jeu pour plaire aux anciens joueurs ainsi qu’aux nouveaux, mais aussi à ceux qui ont abandonné le jeu en cours de route au vu du « joli bazar » (originalement « muddled and beautiful mess ») qu’était devenu Destiny depuis son lancement.- Beaucoup moins de narration passive comme Le Grimoire- Plus de 80 missions au total, en lien avec le scénario et offrant des récompenses.- La Nuit Noire aura un temps limité pour être terminée.- Certaines activités endgame demanderont de choisir son équipement avant de partir en mission, car tout changement sera impossible pendant celle-ci.- Les affrontements contre les boss seront plus dynamiques, avec moins de vagues de petits ennemis (juste ce qu’il faut pour maintenir l’équipe de joueurs en mouvement), et où l’analyse du pattern des attaques du boss jouera une plus grande importance.- Une carte des mondes sera disponible dans le jeu, indiquant les activités ainsi que le statut de mission. De plus, les événements publics seront maintenant indiqués sur la carte, et certains seront même déclenchés par le joueur. Il n’y aura donc plus besoin d’application tierce pour localiser ces événements.- L’exploration sera bien mieux mise en avant grâce à la taille des lieux extérieurs (rappelant les grands espaces des Halo), aux « Adventures » (des quêtes secondaires scénarisé, doublée, et en rapport avec l’aventure principale), et aux « Lost Sectors » (des lieux cachés, indiqués directement dans le jeu au moyen de graffitis)- Les développeurs se sont rendus compte qu’ils avaient créé trop de contenu par rapport à la marge de progression. C’est maintenant solutionné. Et ils pensent que c’est une bonne nouvelle, surtout pour les joueurs du premier opus qui ont refait le jeu en boucle par manque de contenu. (Je ne sais pas comment le prendre : ils ont modifié l’échelle de progression du personnage ou bien divisé le contenu en DLC ?...)- De ce que les journalistes ont pu tester (ils ont eu accès au jeu complet), Destiny 2 est plus grand et bien plus cohérent en terme de contenu que son prédécesseur.- L’article se conclu en parlant des équipes Bungie, qui sont fiers du travail accompli, mais encore dans un état de fatigue et de stress à cause de la période d’ajustement du jeu avant sa sortie, où beaucoup sont encore à chercher le bug ou l’optimisation qui rendra le jeu meilleur.Voilà. Personnellement, ça me rassure un peu vis à vis du contenu PvE (je n'ai pas abordé l'aspect PvP, la Beta ayant bien fait démonstration des changements de gameplay). On verra manette en mains