Azure Striker Gunvolt: Striker Pack, compile réunissant les deux opus sur Switch aura le droit a une sortie physique aux USA via l'editeur Nighthawk Interactive pour 40$ le 31 Octobre.Pour ceux qui ne voudrait pas attendre cette version ou une probable version européenne, la version jap sortira le 29 Aout et est sur de contenir le français.

posted the 08/22/2017 at 07:06 PM by guiguif