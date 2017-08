HTC vient d'expliquer que soit disant, ils avaient prévu de baiçsser le prix du Vive et que ça aurait rien a voir avec l'offre d'oculus. Sauf que si on se souvient bien, ils avaient annoncé qu'ils "ressentaient pas le besoin de baisser le prix du Vive" il y a quelques mois. Ducoup c'est un peu bizarre...

posted the 08/22/2017 at 04:07 PM