Durant la Gamescom 2017, MyGamingBoulevard a pu mettre les mains et filmer un peu de gameplay du portage de The Elder Scrolls V : Skyrim sur Nintendo Switch.



Etant donné que les séquences de gameplay sont, pour le moment, rares, je me permet de partager la vidéo avec vous.







La capture étant réalisée sur le mode portable, on ne voit pas grand chose. Toutefois, nous pourrons remarquer que le jeu a l'air fluide (au moins sur cette zone).