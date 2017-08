Petite pensée comme ça. Je jouais il y a quelques mois à The Witcher 3, dans la ville de Novigrad. Et je me suis dit "on s'y croit vraiment!" J'adore ce sentiment d'immersion, d'être "dans" le jeu. Comme si la ville existait vraiment, tout faisait authentique.Alors voilà aujourd'hui j'aimerais comparer deux références des OW : GTA 5 et TW3. Deux jeux que j'ai fait (GTA 5 sur One et TW3 sur PS4).Pourquoi le sentiment d'immersion dans TW3 me semble grandement supérieur à GTA 5? Je ne parle pas de la taille de la map, ça veut rien dire à mes yeux et il est facile de faire du copier/coller, eau/désert pour l'agrandir artificiellement. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Le monde de GTA 5 m'a laissé totalement indifférent, c'est ptet grand, riche, détaillé mais la map de GTA 4 avait plus de caractère pour moi. J'ai pris absolument aucun plaisir à rouler dans Los Santos alors que flâner dans les rues de Beauclair avec l'OST en fond. Idem en dehors des villes, bof à mes yeux dans GTA 5 et semblant infini dans TW3 plein de mystères. En résumé, j'ai essayé de me promener sans réel but dans Los Santos comme tout GTA et je me suis emmerdé (1er GTA à me faire ça). Le monde de TW3 est pour moi la référence aujourd'hui (j'ai pas fait le nouveau Zelda).Suis-je le seul à avoir eu ce sentiment pour ceux qui ont fait les deux jeux? Ptet que j'ai pas su apprécier Los Santos à sa juste valeur. Et quel OW vous a donné le plus grand sentiment d'immersion?