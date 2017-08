Voici une Information autour du jeu Dragon Ball FighterZ :Amazon a listé cette Edition. Selon eux, elle coûtera 139.99 dollars. Il y a donc de fortes chances que celle-ci soit vendue à 139.99 euros chez nous. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, Ps4 et Xbox One en février prochain, et il est dès à présent possible de s'enregistrer pour être sélectionnés et participer à la première beta du jeu…Source : [url]https://www.amazon.com/Dragon-Ball-FighterZ-PlayStation-4/dp/B074XP7Y56/ref=sr_1_1?s=videogames&ie=UTF8&qid=1503411669&sr=1-1&keywords=Dragon%2BBall%2BFighterZ%2BCollector's%2BEdition&th=1[/url]